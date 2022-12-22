США отправит Украине оружия на 1,85 миллиарда долларов

Фото: Liu Jie/ XinHua/Global Look Press

США передаст Украине вооружение на общую стоимость 1,85 миллиарда долларов, пишет РИА Новости со ссылкой на Пентагон. Сюда вошли одна батарея ЗРК Patriot, ракеты HARM, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS.

Помимо этого, будут закуплены 45 тысяч снарядов калибра 152 мм, 20 тысяч снарядов калибра 122 мм, 50 тысяч ракет для РСЗО «Град» и 100 тысяч снарядов калибра 125 мм для танков.

Кроме того, США в рамках этого пакета помощи отправят на Украину 500 высокопоточных артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм, 37 бронированных автомобилей Cougar и многое другое.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский в ходе встречи с Джо Байденом вручил коллеге медаль от бойца ВСУ, командира батареи HIMARS. Украинский лидер добавил, что военнослужащий ВСУ назвал американского президента «достойным этой награды не менее, чем он сам». В ответ Байден поблагодарил Зеленского и спросил, есть ли контакты этого бойца, чтобы лично его поблагодарить.

Американский президент Джо Байден заявил в ходе встречи с лидером Украины Владимиром Зеленским заявил, что Россия якобы использует зиму как оружие, трансляцию встречи вел телеканал ABC. Глава США добавил, что украинский народ «вдохновляет мир». Зеленский, в свою очередь, признался, что его находиться в Белом доме для него «большая честь».