США отправили в Киев первую партию энергооборудования Reuters: США отправили Украине партию энергооборудования на $13 млн

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Вашингтон отправил в Киев первую партию оборудования для восстановления энергосистемы. На нужды энергетической инфраструктуры Украины США передали собственное оборудование, сообщает Reuters со ссылкой на представителей Белого дома.

Агентство отмечает, что помощь США в энергооборудовании составляет почти $13 млн.

Госсекретарь Министерства инфраструктуры и регионального развития Молдавии Константин Боросан ранее заявил, что поставки электроэнергии из Приднестровья обеспечат стабильность энергетической системы Украины.

Ранее энергоэксперт Игорь Юшков заявил, что на Украине в ближайшей перспективе невозможно восстановление бесперебойной подачи электроэнергии. Он уточнил, что можно лишь изменить интервалы и продолжительность отключений, но решить проблему полностью не получится ни в одном из украинских регионов.