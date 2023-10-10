США отправили первую партию военной помощи Израилю

Фото: IMAGO/Sotiris Dimitropoulos / Eu/Global Look Press

США отправили в Израиль первую партию военной помощи, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. В ближайшие дни Белый дом объявит о выделении дополнительных средств еврейскому государству, передает ТАСС.

Мы ожидаем дополнительных запросов со стороны Израиля. Мы будем идти с ними в ногу, чтобы гарантировать, что мы восполняем их нужды настолько быстро, насколько возможно, и наилучшим образом, — подчеркнул Кирби.

По его словам, США передали Израилю системы безопасности. Они уже на пути в Тель-Авив. Также представитель Белого дома заверил, что Вашингтон не прекратит помогать Киеву из-за необходимости поддерживать Израиль, потому что, по мнению властей страны, нужно помочь обоим государствам.

Кирби гарантировал участие администрации президента США Джо Байдена в поиске средств для Украины. Сейчас, резюмировал он, в критический момент контратаки против российских войск, это особенно важно.

Ранее президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский усомнился, что США окажут Израилю реальную военную помощь. Политолог напомнил, что экс-президент Барак Обама лично запретил Пентагону давать Тель-Авиву боеприпасы. Есть вероятность, что ситуация повторится, считает Сатановский.