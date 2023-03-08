США отменят тесты на COVID-19 для туристов из Китая США с 10 марта ослабят требования к тесту на COVID-19 для туристов из Китая

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

США планируют в пятницу, 10 марта, ослабить требования о прохождении теста на COVID-19 для прибывших в страну туристов из Китая. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Решение было принято чиновниками в области национальной безопасности и здравоохранения. Отмечается, что прежде чем объявить об изменении процедуры, соответствующие ведомства начнут уведомлять о новом положении авиакомпании США, дипломатов КНР и других лиц.

По данным агентства, решение было принято в связи с наличием доказательств, что количество случаев госпитализаций и смертей от COVID-19 снижается. В начале января США ввели требование, чтобы все приезжающие в страну в возрасте от двух лет имели отрицательный тест на коронавирус. Это произошло после того, как Пекин отменил политику нулевой толерантности в отношении вируса, в связи с чем число заболеваний и смертей в Китае заметно выросло.

19 февраля в Китае заявили о полном преодолении COVID-19 и призвали Европу вернуться к торговле на допандемийном уровне.

Ранее главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн сообщил, что эпидемия пандемии имеет тенденцию к завершению. При этом он не исключил, что могут появиться новые варианты вируса, но призвал граждан не паниковать.

В свою очередь главный врач больницы имени Боткина Денис Гусев рассказал, что портрет пациента с COVID-19 за последний год заметно изменился. По его словам, сейчас госпитализация требуется в основном людям старше 80 лет, тогда как раньше в группе риска находились люди от 65 лет. При этом коронавирус не является для них первоочередной проблемой.