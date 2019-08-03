https://static.news.ru/photo/3ed9f254-b5b9-11e9-aa39-fa163e074e61_660.jpg Майк Помпео Фото: Ron Przysucha/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Новые санкции в отношении России могут быть отменены не ранее чем через год и при условии выполнения Москвой ряда условий. Об этом заявили в Госдепартаменте США.

В частности, российская сторона должна предоставить надёжные гарантии того, что не готовится к применению ядерного оружия и не будет использовать его в будущем. Эти гарантии должны быть подтверждены международными экспертами.

Кроме того, Вашингтон настаивает на том, что Россия должна выплатить компенсации пострадавшим в результате инцидента в Солсбери, сообщает РИА Новости .

Второй пакет антироссийских санкций из-за дела Скрипалей вступает в силу с 19 августа. Ограничения касаются госдолга и предоставления кредитов РФ международными организациями.

Как ранее писал News.ru, введение США новых санкций прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала действия Вашингтона откровенной провокацией и предположила, что США используют произошедшее в Солсбери для обострения отношений с Россией.