Новые санкции в отношении России могут быть отменены не ранее чем через год и при условии выполнения Москвой ряда условий. Об этом заявили в Госдепартаменте США.
В частности, российская сторона должна предоставить надёжные гарантии того, что не готовится к применению ядерного оружия и не будет использовать его в будущем. Эти гарантии должны быть подтверждены международными экспертами.
Кроме того, Вашингтон настаивает на том, что Россия должна выплатить компенсации пострадавшим в результате инцидента в Солсбери, сообщает
Второй пакет антироссийских санкций из-за дела Скрипалей вступает в силу с 19 августа. Ограничения касаются госдолга и предоставления кредитов РФ международными организациями.
Как ранее писал News.ru, введение США новых санкций прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала действия Вашингтона откровенной провокацией и предположила, что США используют произошедшее в Солсбери для обострения отношений с Россией.