США отменили запрет на поставки вооружения батальону «Азов» WP: администрация США сняла запрет на поставки вооружения батальону «Азов»

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Администрация Штатов сняла запрет на поставки вооружений украинскому батальону «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), сообщает Washington Post со ссылкой со ссылкой на Госдеп США. Там добавили, что перед этим деятельность формирования была проанализирована.

Украинская 12-я бригада специального назначения «Азов» прошла проверку на соответствие критериям закона Лихи, проведенную госдепартаментом, — отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Речь идет о законе, который запрещает оказание американской военной помощи зарубежным подразделениям, уличенным в тяжких нарушениях прав человека. Согласно этому поддерживать «Азов» было недопустимо, однако позднее власти США начали утверждать, что практический эффект от таких мер находится под вопросом. Конгрессмен Пол Госар тогда напоминал, что «Азов» инкорпорировали в вооруженные силы и национальную гвардию Украины, поэтому постановление нужно пересмотреть.

Ранее начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов объявил, что часть американских истребителей F-16, переданных Украине союзниками, придется разместить за границей. Это необходимо, чтобы техника не стала «мишенями» для армии России, уточнил военный. Такой способ поможет ВСУ всегда иметь в доступе определенное количество самолетов, соответствующее числу пилотов, резюмировал он.