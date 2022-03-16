США отказались устанавливать бесполётную зону над Украиной

США не будут устанавливать бесполётную зону над Украиной. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она отметила, что страна не заинтересована в развязывании третьей мировой войны.

Байден принял решение, исходя из интересов нашей национальной безопасности. Как мы говорили ранее: бесполётная зона потребует от нас и НАТО потенциально сбивать российские самолёты. Мы не заинтересованы в том, чтобы ввязываться в третью мировую войну, — заявила представитель администрации США.

Она также добавила, что США понимают просьбы украинского президента Владимира Зеленского.

Киев неоднократно призывал страны Запада ввести на Украине бесполётную зону. При этом западные лидеры подчёркивают невозможность подобного решения из-за риска начала третьей мировой войны. При этом они продолжают помощь Киеву, в том числе поставляя туда вооружения.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина нуждается в противоракетных системах, которые смогут «закрыть» воздушное пространство страны. Он подчеркнул, что Киев готов заплатить за их поставки.

Также сообщалось, что Украине могут быть переданы средства ПВО и иное вооружение, переговоры об этом якобы ведутся между администрацией президента США Джо Байдена и европейскими партнёрами. Киев при этом надеется получить зенитные ракетные комплексы С-300.