США отказались снижать потолок цен на российскую нефть Bloomberg: Белый дом выступил против снижения потолка цен на нефть из России до $60 за баррель

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Администрация президента США Джо Байдена пытается сохранить потолок цен на нефть из РФ, хотя ряд европейских стран стараются сильнее сократить доходы России от продажи черного золота, сообщает Bloomberg. Агентство уточняет, что российская нефть марки Urals торгуется ниже мировых цен и установленного в декабре потолка в $60 за баррель.

Администрация Байдена склонна противодействовать любым шагам по снижению предельной цены на экспорт российской сырой нефти, несмотря на то что некоторые европейские страны стремятся еще больше урезать доходы Москвы, — говорится в сообщении.

Ранее главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, экономист Владимир Васильев заявил, что введение потолка цен на российскую нефть не ухудшило, а скорее улучшило позиции России на мировом рынке. Он подчеркнул, что эти ограничительные меры являются политическом проектом администрации американского президента.

Васильев отметил, что когда Запад впервые анонсировал введение потолка, Стивен Мнучин, возглавлявший Минфин США при президентстве Дональда Трампа, назвал это «идиотской идеей», которая принесет России только выгоду. По мнению эксперта, это и произошло.