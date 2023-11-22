США отказались слушать призывы исламских стран по Израилю Госдеп: США не готовы прекратить поставки оружия Израилю

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США не готовы последовать призыву исламских стран, которые настаивают на прекращении поставок вооружений Израилю, заявил глава пресс-службы американского Госдепартамента Мэттью Миллер. Он также сообщил о вероятной дополнительной помощи еврейскому государству и Украине.

Это шаг, к которому мы не готовы. Более того, сейчас на рассмотрении конгресса находится запрос, который, как мы надеемся, будет обработан оперативно и предусматривает дополнительную помощь Израилю, а также Украине, — сказал Миллер.

Ранее лидер демократов в сенате Чак Шумер заявил, что предоставление дополнительной поддержки Украине и Израилю будет основным приоритетом до Рождества. По его словам, Конгресс США начнет работу над этим сразу после Дня благодарения 23 ноября.

В свою очередь, газета The Wall Street Journal сообщала о намерении администрации президента США Джо Байдена передать Израилю партию высокоточных бомб на сумму $320 млн. Предположительно, речь идет о поставках планирующих бомб семейства Spice, разработанных израильской компанией Rafael. Данные бомбы могут поражать цель на расстоянии до 125 километров, вес боевой части боеприпаса зависит от модификации и может достигать 907 килограммов. Бомбы оборудованы системой автономной корректировки курса с помощью GPS. По словам производителей, точность поражения составляет три метра.