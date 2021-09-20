США не признали выборы в Крыму

Соединённые Штаты не признают выборы в Государственную Думу России, которые были проведены в Крыму. Кроме того, власти США отметили, что выборы в стране прошли в условиях, которые не способствуют честности процедуры, говорится на сайте Госдепартамента.

Мы не признаём проведение выборов в Государственную Думу России на суверенной украинской территории и подтверждаем нашу непоколебимую поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, — отмечается в сообщении.

Американское внешнеполитическое ведомство добавило, что российские власти используют законы об экстремистских организациях, иностранных агентах и нежелательных организациях, чтобы серьёзно ограничить политический плюрализм. Это не позволило гражданам реализовать свои гражданские и политические права.

Кроме того, в Госдепартаменте обратили внимание на ограничения, которые не позволило наблюдать за процедурой голосования представителям Бюро по демократическим институтам ОБСЕ и её Парламентской ассамблеи.

В ОБСЕ заявляли , что представители Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) не присутствовали на выборах в России в качестве наблюдателей, так как российские власти ввели ограничения на количество иностранных наблюдателей из-за распространения коронавируса. В ОБСЕ не согласились значительно сократить свою миссию, так как это противоречит правилам организации. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявляла, что отсутствие наблюдателей ОБСЕ не отразится на легитимности выборов.

Выборы в Госдуму прошли в России с 17 по 19 сентября. После обработки 99,84% протоколов стало известно, что «Единая Россия» занимает лидирующие позиции с 49,83% голосов. КПРФ на втором месте с 18,94%, ЛДПР — на третьем с 7,52%, далее следуют СРЗП — 7,47% и «Новые люди» — 5,33%.