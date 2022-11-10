США отказались передавать Украине беспилотники Gray Eagle WSJ: США отказались передавать Украине беспилотники Gray Eagle из-за угрозы эскалации

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США не станут передавать Украине высокотехнологичные беспилотники Gray Eagle, чтобы не допустить эскалации конфликта. Об этом сообщает газета The Waal Street Journal со ссылкой на американских чиновников. Ранее с просьбой о поставках этих БПЛА к Вашингтону обратились власти Киева и группа американских конгрессменов.

Как пишет издание, представитель компании General Atomic, разрабатывающей эти беспилотники, подтвердил, что предприятие в курсе решения американских властей. Отмечается, что Пентагон отклонил запрос на предоставление Украине БПЛА MQ-1C Gray Eagle из опасения, что это приведет к эскалации конфликта.

Ранее с призывом передать Украине высокотехнологичные боевые беспилотники к министру обороны США Ллойду Остину обратилась группа американских конгрессменов.

MQ-1C Gray Eagle представляет собой разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат. Он находится на вооружении армии США.

Ранее президент США Джо Байден пообещал, что его страна не станет прямым участником конфликта на Украине и тем самым не будет способствовать началу третьей мировой войны. Он отметил, что Вашингтон предоставил Киеву возможность самому защищать себя и усомнился, что в ближайшее время можно ожидать переговоров между Украиной и Россией.