США отказались обсуждать контрпредложение России по обмену заключенными Белый дом назвал несерьезным контрпредложение России по обмену заключенными

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Белый дом

США получили от России встречное предложение относительно обмена заключенными. Однако Белый дом не считает предложенный вариант серьезным и не станет вести по нему переговоры. Об этом заявила официальный представитель американской администрации Карин Жан-Пьер, ее слова приводит РИА Новости.

Нам было сделано контрпредложение, которое мы не считаем серьезным контрпредложением. Очевидно, что я не буду отсюда вести переговоры. Я не буду вдаваться ни в какие конкретные детали, — сказала Жан-Пьер.

Как сообщают местные СМИ, США готовы отдать гражданина России Виктора Бута в обмен на находящихся в заключении в РФ американских подданных Бриттни Грайнер и Пола Уилана. При этом российская сторона якобы потребовала передать ещё одного россиянина.

По словам Жан-Пьер, Штаты заинтересованы в «добросовестном» диалоге с Россией для скорейшего вызволения двукратной олимпийской чемпионки по баскетболу Грайнер, которую в России судят за контрабанду наркотиков, а также Пола Уилана, отбывающего многолетний срок по обвинению в шпионаже.

Россиянин Виктор Бут находится под стражей в США с 2008 года. Он осужден за подготовку сговора с целью убийства американцев и материальную поддержку терроризма. Сам Бут отрицает свою вину.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о том, что намерен обсудить вопрос обмена Бута на американцев с российским коллегой Сергеем Лавровым.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что договоренностей между Россией и США по обмену россиянина Виктора Бута на американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана пока нет. По его словам, такие сообщения действительно появились, но при обсуждении подобных тем обычно становится известно уже о реализованных договоренностях.