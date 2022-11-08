США отказались мотивировать Украину к переговорам с Россией

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США не видят необходимости мотивировать Украину к переговорам с Россией. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс. По его словам, которые приводит РИА Новости, отказ Киева от диалога с Москвой при президенте Владимире Путине является не более чем «вопросом модальности», который может быть в результате разрешен сторонами конфликта. Кроме того, Прайс обвинил Россию в нежелании вести переговоры и призвал ее продемонстрировать обратное, свернув боевые действия на Украине.

Наши украинские партнеры не нуждаются ни в каком давлении для того, чтобы их мотивировать к завершению войны. Никто не пострадал от нее больше украинского народа, никто не хочет ее окончания больше украинского народа и правительства, — сказал представитель Госдепа.

Отвечая на вопрос об отказе Владимира Зеленского от переговоров с Владимиром Путиным, Прайс отметил, что речь идет «о модальностях переговоров», детали которых «должны быть определены между Россией и Украиной».

При этом Прайс подчеркнул, что ни США, ни Украина не преследуют цели «смены режима» в РФ.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что любые переговоры с Россией могут быть только после вывода ее войск с территории страны. По его словам, Киев никогда не отказывался от переговоров.

В свою очередь пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил о невозможности переговоров Москвы с Киевом о спецоперации на Украине. По его словам, российская сторона остается открытой для общения, однако его пока нет из-за шагов украинских коллег.