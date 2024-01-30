США отказали в визе главе делегации РФ для участия в работе в стенах ООН МИД: США не дали визу главе делегации РФ Люкманову на сессию спецкомитета ООН

Фото: Shutterstock/FOTODOM

США отказали в выдаче визы главе российской делегации для участия в заключительной сессии спецкомитета ООН по разработке конвенции о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях, заявил главный советник департамента международной информационной безопасности (ДМИБ) МИД РФ Андрей Акульчев на заседании комитета. Из-за этого дипломату пришлось зачитать выступление за своего коллегу.

Я хотел бы озвучить выступление главы российской делегации на сессии спецкомитета ООН и специального представителя президента РФ по международному сотрудничеству по информационной безопасности Артура Люкманова. Напоминаю, что нашему главе делегации было отказано во въезде в США для участия в заключительной сессии. Поэтому я представлю его выступление, — отметил Акульчев.

Дипломат зачитал обращение от имени Люкманова, в котором глава делегации выразил мнение о том, что работа спецкомитета ООН по разработке конвенции о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях приближается к завершению. Люкманов заявил, что итоги этой работы воспринимаются Москвой как противоречивые, подчеркнув, что мандат специального комитета был выполнен лишь частично.

В ноябре писали, что визы, необходимые для поездки на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско, получили не все члены российской делегации.