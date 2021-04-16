США оставляют за собой право ответить на контрсанкции РФ

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Госдеп сожалеет о контрсанкциях РФ и оставляет за собой право ответить на них. Об этом заявил представитель внешнеполитического ведомства, передаёт CNN.

По мнению представителя Госдепа, ответ Москвы на «пропорциональные и подходящие» санкции Вашингтона ведёт к эскалации.

Не в наших интересах попасть в цикл эскалации, но мы оставляем право ответить на любые ответные российские меры, — говорится в заявлении.

В пятницу, 16 апреля, МИД РФ опубликовал список ответных мер на санкции США. Согласно приведённым данным, в ближайшее время из России будут высланы сотрудники американских дипломатических миссий в количестве, «соразмерном с осуществленной американскими властями акцией против российских дипломатов».

Планируется прекратить деятельность на территории РФ американских фондов и НКО, которые подконтрольны Госдепартаменту и другим американским госструктурам.

Также россиянам будет запрещено устраиваться на работу в посольства или генеральные консульства США.

Штаты ввели новые ограничительные меры против Москвы 15 апреля. Согласно документу, обнародованному на сайте Белого дома, США высылают десять российских дипломатов. Кроме того, США запрещают американским фирмам заниматься прямым приобретением российских долговых обязательства, выпущенных ЦБ, ФНБ или Минфином РФ.

Американский Минфин, в свою очередь, ввёл санкции против 16 организаций и 16 физических лиц, якобы связанных с вмешательством в выборы. К тому же США ввели санкции против пяти физических лиц и трёх компаний по Крыму и в отношении глав управлений ФСБ и СК по полуострову. Об этом писал NEWS.ru.