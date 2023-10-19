США ослабили санкции в отношении Венесуэлы Минфин США разрешил часть транзакций с нефтегазовым сектором Венесуэлы

Фото: Pedro Rances Mattey/dpa/Global Look Press

Министерство финансов США приостановило действие части санкций в отношении Венесуэлы, в том числе касающихся ее нефтегазового и золотодобывающего секторов, говорится в заявлении американского ведомства. В документе уточняется, что на этот шаг Вашингтон пошел после подписания договоренностей о плане проведения выборов между руководством и оппозицией латиноамериканской страны.

В ответ на подписание венесуэльской «Единой платформой» и представителями Мадуро договоренностей относительно плана проведения выборов и для поддержки венесуэльского народа Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США сегодня опубликовало четыре генеральные лицензии, приостанавливающие действие определенных санкций, — говорится в постановлении.

Уточняется, что эти лицензии разрешают транзакции, связанные с нефтегазовым и золотодобывающим секторами Венесуэлы, а также снимают запрет на вторичную торговлю ценными бумагами компании PDVSA. При этом нефтегазовая лицензия будет продлена, если Венесуэла выполнит обязательства в соответствии с планом выборов, «а также другие обязательства относительно неправомерно задержанных».

Смягчение санкций в отношении Венесуэлы подтвердили и в американской администрации. По словам представителя Вашингтона высокого ранга, процесс может носить обратимый характер. При этом другие санкции и ограничения, введенные США против Каракаса, остаются в силе.

Ранее стало известно о сделке между США и Венесуэлой, согласно которой Вашингтон снимет часть санкций с нефтяного сектора страны, а Каракас в 2024 году проведет президентские выборы под международным наблюдением. При этом лидеру местной оппозиции Марии Корине Мачадо запретили занимать государственные должности в течение 15 лет и она не сможет принять участие в президентской гонке. Еще один кандидат от оппозиции — экс-губернатор штата Миранда Энрике Каприлес, также получил 15-летний запрет на выборные должности.