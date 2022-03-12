США опубликовали список предметов роскоши, запрещённый к ввозу в Россию

Бюро промышленности и безопасности при Министерстве торговли США опубликовало список товаров, которые с 16 марта будут запрещены к ввозу в Россию. В перечень вошли порядка 570 товарных позиций — от косметики до коллекционных предметов интерьера. Запрет будет действовать и в отношении Белоруссии.

Так, например, экспортировать в Россию запретили алкоголь, табачные изделия, косметику, парфюмерию, чемоданы, дамские сумки, меха, шёлк, ковры, драгоценные камни и ювелирные изделия. Также под запрет попали некоторые предметы одежды и обувь: свитеры, брюки, лыжные костюмы, купальники, перчатки и галстуки, если их оптовая цена в США составляет свыше тысячи долларов за единицу.

Кроме этого ввозить в Россию нельзя будет судовые двигатели, снегоходы, мотоциклы, некоторые легковые автомобили, в том числе и электромобили. В перечень попали и концертные рояли, наручные часы, предметы искусства и коллекционные предметы.

Как поясняется, гражданам, внесённым в санкционный список SDN американского Минфина, запрещается приобретать эти товары вне зависимости от того, где они находятся.

О запрете экспорта предметов роскоши в Россию объявил 11 марта президент США Джо Байден. Как отметил американский лидер, он намерен преследовать вместе с союзниками по «Большой семёрке» «российских коррумпированных миллиардеров», а также членов их семей. Он также добавил что новые санкции против России не станут последними.