США опровергли передачу данных Украине для нанесения ударов по России Пентагон назвал нонсенсом утверждения о передаче данных Киеву для нанесения ударов по РФ

Фото: US Joint Staff / Global Look Press

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер опроверг сообщения о передаче США разведывательных данных украинской стороне для нанесения ударов по объектам на территории России, передает РИА Новости. Райдер назвал такие утверждения «нелепыми».

При этом он подчеркнул, что Соединенные Штаты не находятся в состоянии войны с Россией и не стремятся к этому. Он также добавил, что основной целью американской стороны является «оказание поддержки Украине в ее усилиях по самообороне».

Ранее сообщалось, что российское руководство разрабатывает новый план военных операций с использованием ядерного оружия для защиты от возможной агрессии со стороны США. Такое решение было принято в ответ на планы США по разгрому России в форме «Стратегической (глобальной) многосферной операции». Отмечается, что она предусматривает поражение с помощью обычного мгновенного глобального удара не менее 65–70% российских стратегических ядерных сил.

В феврале сообщалось, что высокоточные боеприпасы большой дальности GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb) поступят на Украину только спустя девять месяцев. Дальность их действия составляет более 150 км. Боеприпасы можно запускать из ракетных комплексов M270 и HIMARS.