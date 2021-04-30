США опровергли обмен заключёнными с Ираном

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Соединённые Штаты и Иран не договорились об обмене заключёнными с Ираном, сообщил представитель американского Государственного департамента Нед Прайс. Таким образом он опроверг появившиеся в СМИ сообщения, передаёт Associated Press.

Он отметил , что власти США всё время поднимают вопрос о гражданах страны, которые были задержаны или пропали без вести в Иране.

Сообщения о том, что было достигнуто соглашение по обмену заключёнными, не соответствуют действительности. Как мы уже говорили, мы всегда поднимаем вопросы о задержанных или пропавших без вести американцах в Иране. Мы не остановимся, пока не сможем воссоединить их с их семьями, — подчеркнул он.

Накануне ливанский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на иранские источники сообщил, что США и Иран могут провести обмен задержанными, в рамках которого Тегеран передаст Вашингтону четырёх человек, обвиняемых в шпионаже.

По данным СМИ, речь идёт о задержанных в США иранцах, которые «помогали обойти наложенное на Иран эмбарго». Кроме того, в рамках сделки США намерены выплатить $7 млрд из замороженных иранских активов.