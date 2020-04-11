США определятся с суммой финансирования ВОЗ на следующей неделе

https://static.news.ru/photo/3f915b92-7b7a-11ea-bee6-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Kevin Dietsch/Consolidated News Photos/Global Look Press

США объявят, какую именно сумму они будут выделять ВОЗ, на следующей неделе. Сейчас Штаты финансируют организацию здравоохранения в объёме $500 млн в год.

Но сейчас Трамп заявил о том, что ВОЗ в последнее время принимала неудачные решения, что отразилось на ситуации с коронавирусом, и поэтому Белый дом обдумывает, сколько денег ей давать в дальнейшем.

Своё решение Трамп огласил на брифинге в администрации. Он отметил, что изначально ВОЗ не хотели закрывать границу с Китаем, когда начался коронавирус.

Кажется, что они занимали крайне прокитайскую позицию, — сыронизировал американский лидер.

Трамп уверен, что ВОЗ должна была забить тревогу на несколько месяцев раньше. Поэтому он намерен решительно приостановить финансирование «этой организации».

Ранее NEWS.ru сообщал, что заявления руководства Соединённых Штатов о пересмотре финансирования Всемирной организации здравоохранения являются неконструктивными и несвоевременными. Об этом на брифинге 9 апреля заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.