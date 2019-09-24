Вашингтон ограничил возможность перемещения президента Ирана Хасана Рухани во время Генеральной Ассамблеи ООН. Глава Исламской Республики не имеет права самостоятельно покидать штаб-квартиру всемирной организации в Нью-Йорке.
Агентство
Как писал News.ru, Госдепартамент США сделал заявление, согласно которому Вашингтон стремится к «всеобъемлющим» переговорам с Ираном. Темой их должны стать и ядерная сделка, и ракетная программа, и антитеррор.
До этого глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф сообщил, что встреча представителей Тегерана и Вашингтона возможна в формате «5+1», но никак не на двусторонней основе.