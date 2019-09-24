https://static.news.ru/photo/a81f74ba-dec1-11e9-a1a1-fa163e074e61_660.jpg Хасан Рухани Фото: kremlin.ru

Вашингтон ограничил возможность перемещения президента Ирана Хасана Рухани во время Генеральной Ассамблеи ООН. Глава Исламской Республики не имеет права самостоятельно покидать штаб-квартиру всемирной организации в Нью-Йорке.

Агентство Fars передаёт, что на пребывание в отеле политик получил специальное разрешение.

Как писал News.ru, Госдепартамент США сделал заявление, согласно которому Вашингтон стремится к «всеобъемлющим» переговорам с Ираном. Темой их должны стать и ядерная сделка, и ракетная программа, и антитеррор.

До этого глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф сообщил, что встреча представителей Тегерана и Вашингтона возможна в формате «5+1», но никак не на двусторонней основе.