США ограничили импорт российского оружия

США вводят ограничения на импорт некоторых видов российского огнестрельного оружия и экспорт ядерных технологий. Ограничения вступают в силу с 7 сентября. Об этом сообщили в американском Госдепартаменте.

Ограничения коснутся «определённого вида российского огнестрельного оружия» и боеприпасов. Также под ограничения подпадает экспорт ядерной и ракетной продукции и технологий.

Как сообщили в Вашингтоне, новые меры связаны с «применением РФ химического оружия». Они вступят в силу после публикации документа на сайте правительства. Ориентировочно это произойдёт 7 сентября. Ограничения продлятся не менее 12 месяцев.

Ранее власти США заявили о вводе санкций против девяти физических лиц и двух организаций из России, которые будто бы причастны к инциденту с оппозиционером Алексеем Навальным. Утверждается, что санкции коснутся в том числе сотрудников ФСБ, а также организаций, которые «развивали потенциал России в сфере химического оружия».