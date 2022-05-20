США одолжат деньги у Китая для помощи Украины

Фото Sascha Steinach via imago-images.de/Global Look Press

Для того, чтобы предоставить Украине помощь в размере $40 млрд, США придётся занять деньги у Китая, заявил порталу Breitbart сенатор Рэнд Пол. В бюджете страны средств на поддержку Киева нет.

У нас нет денег для отправки, мы должны занять деньги у Китая, чтобы отправить их на Украину, — сказал сенатор.

Пол был в числе сенаторов, проголосовавших против очередного пакета помощи Украине. Он считает, что США не должны участвовать в бесконечных вооружённых конфликтах за рубежом. По его словам, заём средств у Китая может быть оправданным в случае, когда речь идёт о новой социальной программе, но не о военной помощи другой стране.

Накануне стало известно, что сенат США одобрил оказание Украине гуманитарной и военной помощи на сумму $40 млрд. Соответствующий законопроект, принятый ранее палатой представителей, одобрил 51 сенатор из 100.

Президент США Джо Байден также анонсировал новый пакет помощи Киеву на сумму в $100 млн. Он будет включать поставку артиллерии, боеприпасов, радаров и другой военной техники.