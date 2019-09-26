https://static.news.ru/photo/a1fc9480-b65f-11e9-bfbc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Минобороны США оценит успехи Украины в борьбе с коррупцией перед оказанием ей военной помощи, заявил глава ведомства Марк Эспер. По его словам, для Пентагона это является «очень серьёзным вопросом».

Министр добавил, что Вашингтону необходим «осязаемый прогресс в борьбе с коррупцией».

Когда я говорил с моим [украинским] коллегой одну или две недели назад, я поднял именно этот вопрос — они должны разобраться с коррупцией, потому что мы обязаны ответственно обращаться с деньгами налогоплательщиков, — цитиует Эспера агентство ТАСС .

24 сентября 2019 года глава США Дональд Трамп заявил, что приостановит выделение средств Украине до тех пор, пока европейские и другие страны не начнут оказывать Киеву финансовую помощь. Кроме того, лидер распорядился временно заблокировать военную помощь Незалежной так как опасался, что средства потратят ненадлежащим способом из-за коррупции в стране.

Ранее News.ru сообщал, что Белый дом может задержать выделение около $30 млн на военную помощь Украине в нынешнем финансовом году, который завершается в США в конце сентября. Общая сумма субсидии составляет $250 млн.