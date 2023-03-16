В США подсчитали потери ВСУ за время спецоперации Politico: ВСУ потеряли более 100 тысяч человек за время спецоперации

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Согласно оценкам чиновников США, потери ВСУ за время российской спецоперации составили более 100 тысяч человек, пишет газета Politico. Значительная часть украинских военных погибла в районе Артемовска.

По оценкам официальных лиц США, за год <...> погибло более 100 тысяч украинских военнослужащих, включая самых опытных солдат, — говорится в публикации.

В связи с этим США в срочном порядке перебрасывают на Украину военную технику и ускоренными темпами обучают украинских солдат, готовя их к наступлению, которое, предположительно, начнется в конце весны. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что у Украины нет времени, чтобы тратить его впустую. Он также подчеркнул, что Вашингтон должен в полном объеме выполнить свои обязательства перед Киевом.

Ранее экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Байден ждет поражения России в ходе СВО, но при этом «боится» победы Украины. По его словам, Байдена страшит то, что успех Киева спровоцирует более жесткий ответ Москвы. Болтон отметил, что глава Белого дома желает продолжать поддерживать Киев, но параллельно хочет, чтобы эта поддержка не была «слишком эффективной».