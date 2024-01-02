США оценили интенсивность военной операции Израиля в Газе CNN: США считают, что Израиль начал снижать интенсивность операции в Газе

Фото: Chen Junqing/XinHua/Global Look Press

Власти США считают, что решение Израиля о сокращении числа своих военных в Газе говорит о постепенном снижении интенсивности военной операции в анклаве, сообщил телеканал CNN со ссылкой на американского высокопоставленного чиновника. Последний заявил, что Вашингтон оказывает давление на Тель-Авив ради начала «более хирургически точной фазы боевых действий».

По данным телеканала, следующие несколько недель власти США рассматривают как критической период, который покажет готовность властей Израиля перейти к менее интенсивному этапу преследования ХАМАС в секторе.

До этого официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил, что на текущей неделе из сектора Газа будут выведены две бригады резервистов. Это делается в рамках реализации программы ротации армейского резерва на 2024 год.

Ранее глава Генштаба ЦАХАЛ заявил, что война в секторе Газа будет продолжаться еще «много месяцев». По его словам, в настоящий момент армия проводит операции на юге палестинского анклава. На севере сектора Газа ЦАХАЛ «продолжает углублять достижения», отметил он.

В свою очередь, издание Politico сообщало, что Израиль позволит кораблям из нескольких европейских стран доставить гуманитарную помощь для жителей сектора Газа. Причиной стало решение ЦАХАЛ усилить крупномасштабные воздушные атаки в центральной части анклава. По информации издания, гуманитарная помощь будет доставляться через Кипр.