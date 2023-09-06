США объявят о поставке ВСУ снарядов с обедненным ураном Politico: США объявят о первой поставке ВСУ снарядов с обедненным ураном

Фото: Aimee Dilger/Keystone Press Agency/Global Look Press

Белый дом 6 сентября объявит, что отправит Украине снаряды с обедненным ураном в рамках нового пакета помощи, сообщает издание Politico. Отмечается, что поставка осуществится впервые.

Администрация (президента США Джо) Байдена впервые отправит на Украину неоднозначные боеприпасы с обедненным ураном в рамках нового пакета помощи, о котором объявят в среду, — заявил источник издания.

Вашингтон впервые включит боеприпасы соответствующего типа в пакет помощи Киеву. Вооруженные силы Украины смогут их использовать в сочетании с американскими танками Abrams.

Данный пакет военной помощи ВСУ станет первым, в который будут включены бронебойные боеприпасы с обедненным ураном. Они предназначены для американских танков Abrams, которые должны поступить Киеву в ближайшие недели, отмечается в статье.

Ранее новый министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что Лондон намерен продолжить оказание военной помощи Украине. Предыдущий глава ведомства Бен Уоллес санкционировал выделение Киеву танков Challenger 2 и бронебойных боеприпасов с обедненным ураном. Он возглавлял ведомство четыре года и отличился всесторонней поддержкой Киева.