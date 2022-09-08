США объявят о новом пакете военной помощи Украине 8 сентября

Фото: Lance Cpl. Dean Gurule/Keystone Press Agency/Global Look Press

Замминистра обороны США по политическим делам Колин Кол сообщил, что глава Пентагона Ллойд Остин может объявить о новом пакете военной помощи Украине 8 сентября. Об этом он сообщил на конференции Defence News.

Вопрос замминистру об очередном пакете военной помощи Киеву был задан во время мероприятия на авиабазе Рамштайн.

Я думаю, министр [обороны США Ллойд Остин] объявит об этом уже завтра [8 сентября], — сказал Колин Кол.

В конце августа пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что с января 2021 года США предоставили Украине военную помощь на сумму, равную трем годовым оборонным бюджетам страны. Она составила $13,6 млрд.

Между тем в Германии прошли массовые митинги против поставок оружия на Украину. На улицу вышли жители Кельна, которые также потребовали отменить санкции против России и ввести в эксплуатацию «Северный поток — 2».