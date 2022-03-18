США объявили награду в $5 млн за помощь в поиске яхт российских олигархов

Власти США объявили о награде в размере до $5 млн за помощь министерству финансов в поисках активов, «связанных с коррупцией и правительством Российской Федерации». В частности, премию обещают заплатить тому, кто назовёт местонахождение яхт российских олигархов, сообщает Independen.

В рамках «Программы вознаграждений за возвращение активов клептократий» (Kleptocracy Asset Recovery Rewards Program), одобренной Конгрессом в 2021 году, человек может получить награду за информацию, которая приведёт к аресту, ограничению или конфискации имущества. Согласно её условиям, физические активы, такие как самолёты или яхты, и финансовые активы, должны находиться на территории США, принадлежать гражданину США или находиться во владении учреждения США.

Ранее сообщалось, что под новый пакет санкций США попали яхта и самолёт российского олигарха Виктора Вексельберга. Помимо этого, финансовая гвардия Италии арестовала яхту бывшего основного бенефициара «Еврохима» и угольно-энергетической компании СУЭК Андрея Мельниченко. Стоимость актива, заблокированного в рамках санкций ЕС, составляет €530 млн. Также были арестованы яхты миллиардеров Алексея Мордашова и Геннадия Тимченко.

16 марта испанские власти задержали 135-метровую яхту под названием Crescent. Издание Reuters связывает эту яхту с главой «Роснефти» Игорем Сечиным, внесённым в санкционный список Евросоюза, США и Великобритании.