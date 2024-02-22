США обвинили главу якудза в передаче ядерных образцов Ирану Fox News: в США обвинили лидера якудза Эбисаву в торговле ядерными материалами

Фото: Richard Dickin/Tri-City Herald/Global Look Press

Минюст США обвинил лидера японской мафии Такеши Эбисаву в торговле ядерными материалами, сообщает Fox News. По данным канала, подозреваемый показал образцы агенту под прикрытием, который выдавал себя за торговца оружием, имеющего связи с Ираном.

В прокуратуре сообщили, что конфискованные образцы содержали уран и оружейный плутоний. Эти вещества используются для создания ядерного оружия. Отмечается, что их привезли контрабандой из Мьянмы в Таиланд. Правоохранители уверены, что Эбисава с сообщниками ожидали, что Иран действительно будет использовать эти материалы для создания оружия.

Ранее командование армии США предупредило союзников о возможном запуске российского ядерного оружия в космос в течение 2024 года. Пока в Вашингтоне сомневаются, что Москва применит такое оружие для выведения космических спутников из строя. Однако США опасаются возможной аварии, которая приведет к случайному ядерному взрыву.

Россия при этом категорически отвергает любые слухи, связанные с размещением ядерного оружия в космосе. Президент РФ Владимир Путин отмечает, что Москва всегда выступала против того, чтобы ядерные снаряды размещались в космическом пространстве. Эта позиция остается неизменной. Министр обороны РФ Сергей Шойгу же отмечает, что правительство США знает об отсутствии таких планов.