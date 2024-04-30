США обвинили в срыве участия представителя РФ в работе ГА ООН Полянский: США не дали визу представителю РФ в ООН вопреки обязательствам

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press

Дмитрий Полянский

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Соединенные Штаты сорвали участие представителя российской делегации в работе 46-й сессии Комитета по информации Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. По его словам, Вашингтон продолжает систематически злоупотреблять положением страны, принимающей у себя штаб-квартиру ООН.

Вновь сорвано участие в работе 46-й сессии Комитета представителя российской делегации из-за невыдачи ему визы, несмотря на своевременно поданные документы, — сказал он на заседании комитета по информации ГА ООН.

Полянский назвал случившееся очередным грубым нарушением обязательств США. По его мнению, такое поведение показывает истинное отношение американских властей к вопросам защиты свободы доступа к информации и плюрализма СМИ. Дипломат подчеркнул, что Россия рассчитывает на секретариат ООН и руководство профильных структур организации, которые должны приложить усилия «для кардинального выправления» данной ситуации.

Ранее Дмитрий Полянский заявлял, что частная военная компания «Украина» или «Антироссия» проработает еще немного и, несмотря на поддержку США и НАТО, ее ждет бесславный итог. Он добавил, что будет прикарманено еще больше денег, будет украдено больше оружия и десятки тысяч украинцев отправятся в мясорубку.