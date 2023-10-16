США обвинили в попытке выйти из украинского конфликта из-за провалов ВСУ Полковник Макгрегор: США ищут способ выйти из украинского конфликта

Фото: Xinhua/Global Look Press

США разочарованы провалами Вооруженных сил Украины и ищут способ выйти из конфликта, написал в аккаунте Twitter (X) бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. По его словам, украинский президент Владимир Зеленский наобещал Вашингтону больших успехов, однако поставленные цели достигнуты не были.

Уже сейчас ищут стратегию выхода из украинского конфликта, открыто этого не показывая. <...> Для Вашингтона все пошло не так, — заявил Макгрегор.

Американские политики уже открыто выступают против украинской власти и командования ВСУ, добавил эксперт. Они считают, что Киев выбрал неправильную стратегию, за что поплатился колоссальными потерями как среди бойцов, так и среди военной техники.

Ранее бывший эксперт Пентагона Дэвид Пайн заявил, что Зеленский оттолкнул многих западных союзников. Причиной он назвал вызывающее поведение украинского лидера. По словам Пайна, президент ведет себя как избалованный ребенок, которому «все мало».

Зеленский безумно требовательный и неблагодарный, добавил он. Вместе с тем поведение главы государства унизительное. По словам эксперта, отношения президента с американскими союзниками испортились, когда он попросил передать ВСУ истребители F-16.