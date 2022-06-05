США обвинили в помощи бомбившей Йемен Саудовской Аравии

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США помогали Саудовской Аравии, которая бомбила гражданские цели в Йемене. Об этом говорится в совместном расследовании газеты Washington Post и проекта Колумбийского университета в Нью-Йорке по мониторингу деятельности сил безопасности. Результаты расследования приводятся в опубликованной в газете статье.

Как сообщается в публикации, «значительная часть воздушных налётов была осуществлена самолётами, разработанными, обслуживаемыми и проданными американскими компаниями, и пилотами, прошедшими подготовку [у специалистов] ВС США». По данным авторов статьи, администрация президента Джо Байдена в 2021 году объявила о прекращении поддержки стран, которые ведут «наступательные операции», имея в виду Саудовскую Аравию. Также Вашингтон приостановил продажу боеприпасов.

Но при этом контракты на так называемое «техническое обслуживание», которые выполняются как частными американскими компаниями, так и ВС США для авианалётов ВВС коалиции, не прекращены до сих пор. По итогам расследования выяснилось, что США «предоставляли вооружение, проводили подготовку пилотов и обеспечивали техническое вооружение» большинства самолётов, которые бомбили гражданские цели в Йемене.

За всё время военной кампании коалиция нанесла более 150 ударов.

США на протяжении нескольких администраций продавали вооружения на миллиарды долларов правительствам, которые годами наносили авиаудары по больницам, рынкам, предприятиям по производству продуктов питания и тюрьмам: в результате этих нападений погибли тысячи мирных жителей, — приводит газета аргументы руководителя проекта «Контртерроризм, вооруженные конфликты и права человека» Колумбийского университета Приянки Мотапарти.

Ранее депутат Европарламента от Хорватии Мислав Колакушич призвал ввести санкции против США, чтобы предотвратить конфликты в геополитическом пространстве. Такую же меру политик призвал ввести против Саудовской Аравии, которая «разжигает войну в Йемене».