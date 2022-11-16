США обвинили Россию в падении ракеты в Польше Представитель Совбеза США Уотсон: ответственность за падение ракеты в Польше несет РФ

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Официальная резиденция президента США

Вне зависимости от итогов расследования ответственность за падение ракеты в Польше несет Россия, заявила представитель Совбеза США Эйдриенн Уотсон, передает ТАСС. При этом она отметила, что Вашингтон не получил информацию, которая бы противоречила предварительным выводам о том, что на территорию Польши упала украинская ракета.

Очевидно, что сторона, которая в конечном счете ответственна за этот трагический инцидент, — это Россия, которая выпустила по Украине целый шквал ракет. <...> Украина имела и имеет полное право защищать себя, — сказала Уотсон.

Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что не сомневается в том, что упавшие в Польше ракеты не были украинскими. Он настаивает на том, что Украина должна быть допущена к месту трагедии.

Польские СМИ вечером 15 ноября сообщили, что две ракеты упали в поселке Пшеводув на востоке страны, но в заявлениях местных властей речь шла об одном снаряде. В польском МИД сначала подчеркнули, что ракета произведена в России, однако следом президент Анджей Дуда отметил, что Варшава не имеет точной информации о ее принадлежности. В Минобороны России заявили, что ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносили, а информацию польских СМИ назвали провокацией.