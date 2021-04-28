США обвинили россиянина Стерлингова в отмывании биткоинов на $336 млн

https://static.news.ru/photo/98d97652-97ce-11e9-a8b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: McPHOTO/M. Gann/imago-imago.de/Global Look Press

США обвинили гражданина РФ и Швейцарии Романа Стерлингова в отмывании биткоинов на сумму $336 млн. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы суда.

Россиянина обвиняют в отмывании денежных средств, денежных переводах без лицензии и руководстве бизнесом по переводам без лицензии. В настоящее время подозреваемый помещён под стражу.

По данным следствия. Стерлингов руководил сайтом Bitcoin Fog, который занимался тем, что помогал «заметать следы» транзакций в биткоинах, обеспечиваю анонимность процедуры.

Согласно показаниям спецагента американской налоговой службы IRS Дэвида Беккета, через сайт с октября 2011 года было переведено более 1,2 млн биткоинов на общую сумму 335 809 383 доллара на время транзакций.

Также отмечается, что не менее 78 млн из приведённой суммы проходили через услуги торговых площадок «теневого интернета», торгующих наркотиками.

Ранее сообщалось, что планы Пекина по сокращению вредных выбросов в атмосферу оказались под угрозой. Всему виной оказалась криптовалюта, а если точнее — производство биткоинов. Дело в том, что 75% майнинга приходится на Китай.