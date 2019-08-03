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Федеральные прокуроры Нью-Йорка заявляют, что глава Гондураса Хуан Орландо Эрнандес, его брат и другие политики страны участвуют в заговоре с целью защиты наркоторговцев.

Младший брат президента, Хуан Антонио Эрнандес ожидает суда в США, его считают наркоторговцем, реализовывавшим многотонные партии психоактивных веществ. Следствие полагает, что около $1,5 миллиона, добытых незаконным путём, были использованы для поддержки старшего Эрнандеса на выборах 2013 года, пишет The Wall Street Journal .

Президент Гондураса категорически отвергает обвинения в прямом или косвенном участии в незаконном обороте наркотиков.

Как писал News.ru ранее, американский суд вынес приговор мексиканскому наркобарону Хоакину Гузману Лоэре по прозвищу Коротышка. Инстанция отправила преступника за решётку на пожизненный срок.