США обвинили гражданина Украины в желании отмыть деньги San Francisco Chronicles: в США украинца обвинили в покушении на отмывание денег

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Гражданин Украины Алексей Киселев обвинен в США в покушении на отмывание денег. Об этом сообщает издание San Francisco Chronicles. По данным СМИ, Киселев считается лоббистом интересов украинского экс-президента Виктора Януковича в Вашингтоне.

Согласно судебным документам, необычное дело началось, когда 52-летний Алексей Киселев обратился за помощью в отмывании около 3 млрд долларов для неназванных клиентов из России и Украины. Прокуроры говорят, что все закончилось, когда Киселев сам согласился отмывать деньги, не осознавая, что угодил в ловушку группы агентов ФБР под прикрытием, — пишет издание.

Сообщается, что Киселев, имеющий двойное гражданство — Украины и США — ранее был зарегистрированным агентом, представляющим интересы Виктора Януковича в Вашингтоне. Теперь он обвиняется в сговоре с целью отмывания денег. В настоящее время мужчину выпустили под залог. Также освобожден под залог его предполагаемый сообщник Владислав Полянский, который находится в Италии.

В 2020 году Киселев якобы рассказал агенту ФБР под прикрытием, что деньги его клиентов заморожены на счетах европейских банков из-за международных санкций. Имена клиентов он называть не стал, а деньги так и не обнаружились, пишет издание. После Киселев, предположительно, сам попросил у агента кредит в размере $5 млн под залог недвижимости и яхт. При этом правоохранители не уточняют, считали ли они, что Киселев когда-либо обладал доступом к миллиардам долларов.

В 2022 году агенты ФБР предложили Киселеву отмывать деньги уже для них и когда он взял $10 тысяч за консультацию, то был арестован вместе с Полянским.

Суд состоится 2 декабря.

Ранее задержанная в 2010 году полковник в отставке Елена Вавилова рассказала об отношении ФБР к российским разведчикам-нелегалам. Её вместе с мужем Андреем Безруковым раскрыл американцам полковник Службы внешней разведки Александр Потеев. Нелегальная разведка, которой занималась Вавилова, — это та, что ведётся вне принятых международных норм и без видимой связи с правительством своей страны.