США обсуждают с партнерами будущее безопасности в Газе США обсуждают с союзниками идею размещения в Газе международных сил безопасности

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Администрация США обсуждает с партнерами идею размещения в секторе Газа международных сил безопасности, сообщил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер, чьи слова приводит ТАСС. По его мнению, такой шаг может гарантировать безопасность для палестинцев, живущих в анклаве.

Я думаю, что еще слишком рано однозначно говорить о каком-либо решении, но мы сконцентрированы на том, какой должна быть обстановка в Газе после конфликта, и это, безусловно, включает в себя обеспечение безопасности для палестинцев, проживающих в Газе, — подчеркнул дипломат.

По словам Миллера, США не поддерживают повторную оккупацию Газы.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что сектор Газа по окончании израильской военной операции должен оставаться демилитаризованным. Он отметил, что обеспечить это может лишь ЦАХАЛ, любое международное участие в данном процессе недопустимо. Политик пояснил, что в Тель-Авиве видели происходившее в других местах, куда вводились международные силы с подобной целью. Нетаньяху подчеркнул, что не готов закрывать глаза на это и «принимать подобные договоренности», поскольку это может быть опасно для Израиля.