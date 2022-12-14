США обозначили условие для поставок Patriot на Украину

Фото: Axel Heimken/dpa/Global Look Press

Американский президент Джо Байден может подписать документы о поставках зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot Украине, но для этого политику необходимо предоставление детального доклада со стороны Пентагона. Как пишет Washington Post, именно о таком условии журналистам рассказали информированные источники в администрации национального лидера США.

Отмечается, что Пентагон сначала должен рассказать Байдену о подготовке и обслуживании систем. После план по передаче ЗРК может быть одобрен. Кроме того, политику должны предоставить доклад о правовом основании для поставок Patriot украинской власти, а также о возможных последствиях данного шага для боеготовности американской армии.

По словам одного из источников издания, США выделят украинцам ЗРК из собственных запасов, а не из оперативных подразделений. Пентагон уже ведет работу над параметрами программы тренировки по использованию систем. Инсайдер говорит, что эта деятельность может занять полгода. Наиболее вероятной площадкой является ФРГ.

Ранее публицист Иван Новоселов написал, что Вооруженным силам России не стоит беспокоиться из-за поставки американских ЗРК Patriot, так как они не смогут полноценно противостоять российским гиперзвуковым ракетам — для них эти комплексы станут отличной целью.

Он также добавил, что Patriot плохо показали себя в ходе конфликта Саудовской Аравии и Йемена, так как оказались не способны справиться с дронами и даже с простыми ракетами. Эксперт уточнил, что поставки большого числа этих ЗРК также не обеспечат Украине полной безопасности.