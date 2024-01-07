США обозначили позицию по переселению палестинцев из сектора Газа Блинкен: США против призывов Израиля переселить палестинцев за пределы Газы

Фото: Sina Schuldt/dpa/Global Look Press

США выступают против заявлений ряда министров правительства Израиля о необходимости переселения палестинцев за пределы сектора Газа, заявил глава американского Госдепартамента Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани. По словам дипломата, которые приводит ТАСС, палестинские гражданские лица должны вернуться домой, «когда условия позволят» это сделать.

Мы отвергаем заявления некоторых израильских министров и законодателей, призывающих к переселению палестинцев за пределы Газы, — подчеркнул Блинкен.

Ранее издание The Times of Israel сообщило, что Израиль тайно обсуждает «добровольную миграцию» жителей Газы в Конго и ряд других стран. Также отмечается, что некоторые израильские министры рекламируют Саудовскую Аравию, где палестинцы смогут работать на стройках. В Конго, по данным издания, уже согласились принять мигрантов, хотя в ООН заявили, что руководство этой африканской страны фактически станет пособником преступления, так как насильственное перемещение населения сектора Газа является актом геноцида.

При этом министр обороны Израиля Йоав Галант заявлял, что после окончания операции в секторе Газа контроль над гражданским управлением должен быть передан местным палестинцам. Он подчеркнул, что Израиль не планирует оставаться на территории анклава после выполнения всех задач, однако не позволит ХАМАС контролировать Газу или угрожать израильским гражданам.