США обозначали позицию в случае признания Россией ДНР и ЛНР

США расценят поддержку президентом России Владимиром Путиным обращения Госдумы о признании самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик как отказ РФ от Минских соглашений и подрыв суверенитета Украины, сказала первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман в интервью изданию «Украинская правда». Она подчеркнула, что Вашингтон и Киев продолжат обмениваться разведывательными и визуальными данными относительно ситуации на границе с РФ.

Если Путин поддержит это обращение, это будет означать, что власть отвергла свои обязательства по Минским соглашениям, — заявила Шерман.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что признание ЛНР и ДНР будет нарушением Минских соглашений. Он также напомнил о словах Путина, который заявил о необходимости реализации Минского комплекса мер.

Депутаты Госдумы на пленарном заседании 15 февраля проголосовали за признание самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств. Соответствующее обращение будет направлено президенту России незамедлительно. До этого сообщалось, что обращение о признании республик Путин получит только после консультаций с МИД и другими профильными ведомствами.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев будет расценивать признание Москвой ДНР и ЛНР как выход России из Минских соглашений. Также он сказал, что Минские соглашения не могут выполняться на «российских условиях».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии заседания министров обороны стран Альянса в Брюсселе заявил, что признание Россией ДНР и ЛНР станет нарушением минских договорённостей.