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США обновят свою систему ПВО

17:24, 29 августа 2021
США обновят свою систему ПВО Фото: US Army/via Global Look Press
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Новая концепция ведения войны с использованием искусственного интеллекта привела к началу разработки интегрированной системы управления противовоздушной обороной США. Об этом сообщает The National Interest.

Своевременное определение цели, наведение и пуск названы приоритетами новой системы управления общим комплексом средств ПВО в Соединённых Штатах. Новая система боевого управления IBCS по замыслу будет состоять из соединённых между собой сети радарных установок, многоканальных станций наведения и узлов сопровождения целей. Данная схема, по задумке военных, поможет реализовать главный параметр перехвата воздушной цели — время. Именно максимально быстрая обработка данных искусственным интеллектом, которые будут одновременно передавать все узлы боевого управления, может дать то важное преимущество, на которое надеются в Пентагоне.

Ранее вице-премьер Украины Алексей Резников высказался за развёртывания на территории страны американских комплексов ПВО. Данная инициатива, по мнению политика, повысит уровень безопасности украинского государства.

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