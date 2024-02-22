США обновят санкции против Ирана за сотрудничество с РФ Кирби: США планируют ввести новые санкции против Ирана за сотрудничество с РФ

Фото: Iranian Defence Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

США работают над введением в ближайшее время новых санкций против Ирана за сотрудничество с Россией, сообщил на онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Ограничительные меры будут инициированы Вашингтоном за якобы продажу Тегераном баллистических ракет Москве.

Мы введем дополнительные санкции против Ирана в ближайшие дни, и мы готовы пойти дальше, если Иран будет продавать России баллистические ракеты, — отметил Кирби.

В то же время у США нет доказательств поставок Ираном ракет российской стороне, признал он. Однако вопрос будет вынесен на рассмотрение Совета Безопасности ООН.

Тегеран, согласно версии Белого дома, помогает Москве не бесплатно, считает Кирби. Россия в ответ предлагает «беспрецедентное сотрудничество в области обороны», подчеркнул координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ.

Ранее Минюст США обвинил лидера японской мафии Такеши Эбисаву в торговле ядерными материалами. По данным ведомства, подозреваемый показал образцы агенту под прикрытием, который выдавал себя за торговца оружием, имеющего связи с Ираном. В прокуратуре сообщили, что конфискованные образцы содержали уран и оружейный плутоний. Эти вещества используются для создания ядерного оружия.