США обеспокоились расширением действий «Группы Вагнера» в Европе и Африке Politico: власти США обеспокоились ростом активности «Группы Вагнера» вне Украины

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Власти США проявляют обеспокоенность из-за расширения операций группы «Вагнер» в странах Европы и Африки, в связи с чем планируются новые действия против данной группы. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на осведомленные источники в администрации Белого дома. По имеющимся данным, Вашингтон рассматривает действия ЧВК как фактор риска для роста экстремизма в таких странах, как, например, Мали.

Правительство США обеспокоено тем размахом, с которым «Вагнер» вмешивается во внутренние политики суверенных стран. <...> Представители США собирают разведывательную информацию, связанную с активностью группы в таких странах, как Центральная Африканская Республика, Мали и Сербия, — говорится в материале.

По оценке США, ЧВК проводит свои операции в «десятках» стран и работает с местными правительствами над «военными и политическими проектами».

В этой связи власти США намереваются провести дополнительные действия против «Вагнера» для ограничения его роли на Украине, резюмируют авторы Politico.

В 2017 году группа «Вагнер» уже была добавлена в черный список мониторинга США. В декабре 2022 года Штаты ужесточили меры экспортного контроля в ее отношении. «Вагнер» был обозначен как «конечный военный пользователь», что сделало невозможными поставки целого ряда товаров.

Ранее сообщалось, что за время проведения специальной военной операции на Украине тренировочный центр группы «Вагнер» на Кубани подготовил более 10 тысяч специалистов. По словам одного из сотрудников центра, этой работой занимаются инструкторы, имеющие значительный опыт боевой работы в командировках на различных направлениях.