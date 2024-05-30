США обеспокоили атаки ВСУ на системы оповещения РФ о ракетном ударе WP: США обеспокоены атаками ВСУ на системы оповещения РФ о ракетном нападении

Фото: Axel Heimken/dpa/Global Look Press

Вашингтон обеспокоен попытками Киева поразить системы раннего оповещения о ракетном нападении на территории России, сообщил газете Washington Post на условиях анонимности из-за деликатности вопроса американский чиновник. По его словам, они повышают риск дестабилизации между странами, тем более, что эти системы не вовлечены в поддержку военных действий на Украине.

Атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) происходят на фоне колебаний администрации президента США Джо Байдена, связанных с разрешением Киеву наносить удары американским оружием вглубь территории России, добавил источник издания. Россия в свою очередь может посчитать это атаками на средства стратегического сдерживания.

Они являются чувствительным местами, поскольку Россия может посчитать это атаками на средства стратегического сдерживания, способными снизить возможность РФ поддерживать ядерное сдерживание против США, — объяснил инсайдер.

Собеседник газеты из Киева признал, что за подобными атаками стоит украинская разведка, которая хотела поразить объекты, отслеживающие действия ВСУ на юге республики.

Ранее первый зампред комитета по обороне и безопасности СФ генерал-полковник Виктор Бондарев назвал атаку ВСУ на РЛС «Воронеж-ДМ» как элемента российской системы раннего обнаружения и предупреждения о ракетном нападении терактом украинских военных. Эксперт допустил, что США и НАТО определяют цели и консультируют ВСУ при проведении новых атак в качестве отработки Альянсом вариантов нанесения ударов по России.