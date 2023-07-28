США обеспечат «надлежащее участие» России в саммите АТЭС Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер: США обеспечат «надлежащее участие» РФ в саммите АТЭС

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Соединенные Штаты планируют работать с Россией для обеспечения ее «надлежащего участия» в осеннем саммите форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. По ее словам, Вашингтон в преддверии мероприятия также будет активно сотрудничать с Гонконгом, Китаем и всеми экономиками стран АТЭС.

И, как я говорила ранее, мы будем работать с Российской Федерацией и Гонконгом, Китаем и всеми экономиками АТЭС, чтобы обеспечить надлежащее участие в Сан-Франциско, — отметила представитель Белого дома.

Саммит АТЭС запланирован на середину ноября в Сан-Франциско. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время вопрос о поездке Владимира Путина на саммит стран АТЭС не обсуждается в Кремле. По его словам, Москва не ждет приглашения на это мероприятие.

Американское издание The Washington Post, ссылаясь на свои источники, сообщало, что российского лидера не допустят до участия в предстоящем саммите, если только не будет получено специальное разрешение. По информации газеты, организаторы саммита АТЭС приняли решение не допускать к участию в мероприятии главу администрации Гонконга Джона Ли.