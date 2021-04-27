США обещали не стесняться вводить санкции против России

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США не станут стесняться вводить санкции против РФ. Об этом заявил высокопоставленный представитель американской администрации, его слова приводит РИА Новости.

По словам представителя администрации, Штаты демонстрируют «стабильный подход».

Наш подход стабильный: как мы сказали, мы не будем стесняться того, чтобы накладывать на Россию цену за действия, которые мы считаем за пределами приличного, неприемлемыми для ответственной страны, — заявил он.

Очередной пакет санкций против России был введён США 15 апреля. Под действие ограничительных мер попали 32 физических и юридических лица. Также Вашингтон заявил о высылке из страны 10 представителей российской дипломатической миссии.

На следующий день МИД РФ заявил об ответных мерах, в числе которых — соразмерная высылка дипломатических сотрудников США, прекращение деятельности в стране американских фондов и НПО, закрытие въезда в страны восьми чиновникам и деятелям США.