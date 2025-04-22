США не видят необходимости в сохранении Киевом русскоязычных территорий Яковенко: в Белом доме видят, что Киеву не нужны русскоязычные территории

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

ДНР. Мариуполь. Стела на въезде в Мариуполь

В Белом доме считывают действия Киева относительно русского языка и делают вывод, что Украине не нужны территории, где на нем разговаривают, заявил РИА Новости замгендиректора международной медиагруппы «Россия сегодня», член президиума научно-экспертного совета Совбеза России, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко. Происходит это потому, что именно националисты управляют украинской политикой, уверен эксперт.

Нацифицирована вся страна, и укронацисты заказывают музыку в украинской политике. Так, далеко не случайно, что американская сторона ловит Киев на слове и считает, что государству для украинцев не нужны территории, где говорят на русском, — говорит Яковенко.

По мнению эксперта, эмигрировавшая, но сохраняющая политические амбиции часть украинских политиков признает схожесть тактики, которую избрал Киев в построении государства, с идеологией трех западных областей того времени, когда они входили в состав Польши. Яковенко подчеркивает, что в «поликультурной стране» это приведет к ее сжатию до этих трех областей.

Хотя бы так, хотя начисто забываются роль Запада в этой «проектности», начиная с Австро-Венгрии, и готовность украинских элит играть роль прифронтового государства, способного нанести России военное поражение и превратить антироссийскую политику в способ существования бывшей Советской Украины, — заключил Яковенко.

Ранее издание The New York Post приводило мнение одного из американских чиновников, согласно которому Киев может отказаться от 20% своих территорий, но только если Штаты и Евросоюз не признают их за Россией юридически. Источник газеты уверяет, что этот вопрос очень серьезно обсуждался на переговорах американской и украинской делегаций на прошлой неделе.