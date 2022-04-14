США не увидели попыток России перекрыть поток их оружия на Украину

США не видели, чтобы Россия пыталась прервать пото американских вооружений, поступающих на Украину. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. Он собщил, что помощь Украине поступает ежедневно и Штаты продолжат это делать.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, представляют для РФ «законные цели». Кирби был задан вопрос, нет ли у США опасений, что Россия «бросит вызов» маршрутам поставок американских вооружений на Украину.

Рейсы на перевалочные пункты в регионе по-прежнему осуществляются. По-прежнему происходит наземное перемещение этого материала на Украине. Каждый день на Украину поступает помощь в сфере безопасности, оружие, материалы и вспомогательное оборудование. Как мы уже говорили ранее, мы будем продолжать делать это настолько быстро, насколько это возможно и в тех объемах, в каких это возможно, — ответил представитель Пентагона.

По его словам, США не наблюдали попыток России перекрыть этот поток, в связи с чем поставки продолжатся.

При этом Кирби указал, что детали потока оружия не разглашаются, дабы «сохранить безопасность действий». Он также подеркнул, что в течение месяца США намерены завешить отправку военной помощи Украине в рамках нового пакета на сумму $80 млн.

Ранее президент США Джо Байден известил главу украинского государства Владимира Зеленского о предоставлении нового пакета военной помощи на сумму $800 млн, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Белого дома. По словам американского лидера, ВСУ получат артиллерию, бронетранспортёры и вертолёты, другие вооружения. Байден подчеркнул, что Соединённые Штаты Америки продолжат поставки оружия на Украину для самообороны.

В Пентагоне заявили, что США передадут Киеву 11 вертолётов Ми-17, 200 бронетранспортёров M113, 18 гаубиц, 300 беспилотников-камикадзе Switchblade, а также 500 ракет Javelin.