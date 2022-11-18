США не уверены, что Иран мог сконструировать свою гиперзвуковую ракету В Пентагоне сомневаются, что Ирану удалось создать гиперзвуковое оружие

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США не уверены, что Иран смог сконструировать свою первую гиперзвуковую ракету, заявила пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх, сообщает «Интерфакс». Она добавила, что Вашингтон продолжит следить за разработкой Тегераном ракетных систем.

Мы видели сообщения с такими утверждениями, поступающие из Ирана, и мы сохраняем скептическое отношение к ним, — заявила она.

10 ноября Fars со ссылкой на командующего воздушно-космическими силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Амирали Хаджизаде сообщило, что в Иране разработана первая собственная гиперзвуковая баллистическая ракета. По словам источника агентства, Тегеран сделал большой скачок в данной сфере.

Ранее сообщалось, что Евросоюз ввел против Ирана санкции за поддержку российской спецоперации и передачу Москве беспилотников для применения на Украине. США также пригрозили Тегерану ограничениями.

Иран обвинения в свой адрес отверг. Власти страны подчеркнули, что небольшое количество БПЛА было передано РФ за несколько месяцев до начала спецоперации на Украине. Кроме того, они опровергли информацию о поставках России баллистических ракет.